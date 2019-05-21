Кража колёс раскрыта в Советском районе
Раскрыть её удалось в короткие сроки
Кража колёс раскрыта в Советском районеФото: Татьяна Коркина
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Зачем советчанину понадобились автомобильные колёса теперь выясняют следователи. Мужчина выкрал их из дома в посёлке Агириш.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Советском районе сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины. Находясь по улице Ленина в Агирише, подозреваемый похитил четыре колеса от автомобиля заявителя, стоимостью 28 000 рублей. Правоохранителями изъято похищенное и возвращено законному владельцу.
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 61 преступление, раскрыто 42, из них: угон, семь краж и шесть преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU