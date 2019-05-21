2019-05-21T09:55:20+03:00
Происшествия

Директор фирмы из Сургута скрыл от налоговой 45 миллионов рублей

Вернуть деньги государству всё же придётся
Алена Кульмухаметова
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Директор фирмы из Сургута скрыл от налоговой 45 миллионов рублей. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреДиректор фирмы из Сургута скрыл от налоговой 45 миллионов рублей. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Крупную сумма утаил от налоговиков директор коммерческой фирмы из Сургута. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в следственном комитете Югры, руководитель фирмы обвиняется в уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

Согласно материалам дела директор коммерческого предприятия в нарушение Налогового кодекса Российской Федерации, для получения всей прибыли от финансово-хозяйственной деятельности, уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 45 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на возмещение в бюджет государства причиненного материального ущерба и установление всех обстоятельств преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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