Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции Югры получили заслуженные награды

СЕГОДНЯ 09:33 2019-05-21T09:33:37+03:00

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Условный срок для нарушившего закон человека – не означает полную свободу. За оступившимся подопечным присматривают сотрудники уголовно-исполнительной инспекции. Сегодня в Югре функционируют 23 филиала УИИ УФСИН, в которых на учёте состоят более шести тысяч человек.

Накануне, на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников учреждений уголовно-исполнительной инспекции России, исполняющих наказания, не связанные с изоляцией осуждённых от общества и 100-летию образования уголовно-исполнительных инспекций, поздравил и наградил коллег начальник УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре полковник внутренней службы Дмитрий Безруких.

Отметим, что через сотрудников ведомства ежегодно проходят 11 тысяч человек – это население небольшого города. Именно работники инспекции стоят на страже безопасности югорчан и снижают преступность в регионе.

Напомним, история уголовно-исполнительной системы началась во втором десятилетии 20 века. Создание в 1919 году Бюро принудительных работ при административном отделе Московского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов по праву считается одним из основных событий в истории уголовно-исполнительной системы. Оно стало прообразом современных уголовно-исполнительных инспекций.

ИСТОЧНИК KP.RU