2019-05-21T09:04:03+03:00
Происшествия

В Нефтеюганске задержан «парфюмер»

Мужчина ранее был судим за кражи
Алена Кульмухаметова
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В Нефтеюганске задержан «парфюмер». Фото с сайта pixabay.comВ Нефтеюганске задержан «парфюмер». Фото с сайта pixabay.com
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Уголовное прошлое не отпустило югорчанина. Он вновь решился на кражу товара вовсе не первой необходимости – духов.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Нефтеюганске сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже. Известно, что 42-летний мужчина, находясь в магазине бытовой химии и косметики, похитил парфюмерную продукцию стоимостью 6000 рублей. Известно, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто четыре ранее зарегистрированных преступления: три кражи и один случай причинения вреда здоровью средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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