Посол Венгрии назвал Югру домом

СЕГОДНЯ 08:52 2019-05-21T08:52:42+03:00

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Чрезвычайный и Полномочный посол Венгрии в Российской Федерации Норберт Конкой прибыл накануне с рабочим визитом в столицу Югры.

С 20 по 22 мая он проведет несколько деловых встреч, в том числе, с губернатором Югры Натальей Комаровой, посетит культурные, образовательные и промышленные объекты, а также примет участие в открытии международного молодежного фестиваля «Финно-угорская весна – 2019».

Знакомство с Ханты-Мансийском у Норберта Конкоя началось с посещения галереи-мастерской хантыйского художника, члена Союза художников России, члена-корреспондента Российской академии художеств, заслуженного художника России, заслуженного деятеля культуры Югры Геннадия Райшева.

По словам Норберта Конко, он прилетел в Ханты-Мансийск первый раз в жизни.

- Для нас, венгров, приехать в Югру – это как приехать домой, - подчеркнул посол. - Я рад, что мой визит начинается в галерее. Я увидел очень впечатляющие картины, которые изображают пространство, животных, жизнь людей – это очень живые и яркие картины с колоссальной энергетикой.

Экскурсию по залам галереи для почетного гостя провел сам художник вместе с заместителем губернатора округа Юрием Южаковым.

Чрезвычайного и Полномочного посла Венгрии поразило, что в год Геннадий Райшев пишет около 400 работ, а всего на данный момент художником написано около 20 тысяч картин.

Напомним, что Геннадий Степанович Райшев – известный в России и за рубежом, особенно в финно-угорском мире, художник. Его творчество вбирает в себя целую эпоху развития российского искусства 1960-х – 2000-х годов с этапами поисков, опытом духовной стойкости и интенсивным развитием художественного процесса.

Кроме музейного собрания в Галерее-мастерской хранится несколько тысяч авторских произведений, созданных за последнее десятилетие, которые постоянно востребованы на выставках в столице Югры и за ее пределами.

ИСТОЧНИК KP.RU