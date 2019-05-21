СЕГОДНЯ 08:35 2019-05-21T08:35:04+03:00

Обь в районе Нижневартовска за сутки поднялась на пять сантиметров. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Сообщений о затоплении земельных участков пока не поступало

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По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 21 мая составляет 738 сантиметров. За сутки уровень воды повысился на пять сантиметров.

На сегодняшний день в экстренные службы города информации от горожан о затоплении земельных участков не поступало. Гидрологи прогнозируют повышение уровня воды в Оби до 850 сантиметров, что в рамках средних значений за многолетние наблюдения.

Сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоминают гражданам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоемов.

В случае ЧС, в том числе возможных подтоплениях земельных участков, следует звонить по телефону ЕДДС 112.

ИСТОЧНИК KP.RU