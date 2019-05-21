СЕГОДНЯ 08:24 2019-05-21T08:24:20+03:00

В Нефтеюганске «Митсубиси» и «»Рено» не поделили дорогу. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека, случилось накануне в городе Нефтеюганск.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 19:55 в городе Нефтеюганске на улице Жилая 25-летний водитель, управляя автомобилем «Митцубиси», выехал на «встречку», где произошло столкновение с автомобилем «Рено». От полученного удара «Рено» отбросило назад, вследствие чего произошло столкновение с попутно движущийся «Киа».

В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водитель и пассажирка автомобиля «Рено».

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре человека получили травмы. Задержано четыре водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, четверо – за отказ от медицинского освидетельствования и двое – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 37 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU