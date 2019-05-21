Попытка легко заработать лишила жительницу Лангепаса 90 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:57 2019-05-21T07:58:57+03:00

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Поверила обещаниям в хороший заработок мошенникам из сети и лишилась собственных сбережений жительница Лангепаса.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 47-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о неправомерном списании денег со счета её банковской карты.

Выяснилось, что ранее она оставила на одном из сайтов заявку на трудоустройство. Текст, размещенный на интернет-ресурсе, содержал обещания лёгкого заработка «не выходя из дома». Спустя некоторое время на телефон пострадавшей поступил звонок от «работодателя», который сообщил, что готов принять её на работу, но для этого ему необходимо проверить состояние счета женщины, на который в дальнейшем якобы будет поступать оплата, для чего жительнице Лангепаса необходимо скачать и установить на компьютер программу удаленного доступа.

Для проверки баланса злоумышленник попросил дважды перечислить на названный счёт по четыре тысячи рублей, которые впоследствии должны были вернуться женщине. На следующий день заявительница снова перевела предполагаемому работодателю более 80 тысяч рублей. После того, как пострадавшая не получила назад свои деньги, она поняла, что стала жертвой аферистов.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU