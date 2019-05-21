СЕГОДНЯ 07:09 2019-05-21T07:09:18+03:00

Погода в Югре 21 мая: дождь и мокрый снег Фото: Дмитрий Терентьев

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Во вторник 21 мая в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный, северо-западный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +8,+13 градусов, в северных районах +2,+7 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +8,+10 градусов.

В Сургуте облачная погода без осадков. Ветер северный, северо-западный 4-14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +7, +10 градусов.

В Нижневартовске облачная погода, небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +5, +10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU