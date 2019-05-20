Вадим Шувалов лично проконтролирует защиту прав сургутских дольщиков

СЕГОДНЯ 18:30 2019-05-20T18:30:04+03:00

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В Сургуте застройщикам проблемных жилищных объектов грозит уголовная ответственность. Об этом стало известно сегодня, 20 мая, в ходе совещания в городской администрации, которое провёл глава Сургута Вадим Шувалов. В совещании приняли участие представители силовых структур, надзорных органов города, застройщиков и кредитных организаций.

Вадим Шувалов попросил дать правовую оценку действиям застройщиков проблемных жилищных объектов и кредитных организаций, а также совместно разработать мероприятия для защиты права участников долевого строительства. В частности, о строительстве многоквартирных жилых домов, застройщиками которых являются: ООО «ВостокСтрой-капитал», ООО «Северстрой», ООО «ЛЭП», ООО «Садаир» и ООО СФ «Новострой».

Глава города подчеркнул, что по его поручению в результате взаимодействия с застройщиками, АО Банк «СНГБ» и ПАО «Сбербанк» разработаны и утверждены дорожные карты по проведению ряда мероприятий.

- Эти мероприятия направлены на организацию застройщика по скорейшему возобновлению строительно-монтажных работ и завершению строительства жилых домов путем реализации активов компании, свободных помещений, реструктуризации долга организации, а также привлечения средств инвестора, - отметил Вадим Шувалов.

Глава города подчеркнул, что сотрудники администрации Сургута вместе с надзорными органами каждую неделю осматривают строящиеся объекты. Также он лично встречался с руководством банков-кредиторов по вопросу финансирования окончания строительства проблемных многоквартирных домов. Следующая встреча с руководством ПАО «Сбербанк» России по УРФО пройдет 21 мая.

- Мною принято решение о создании рабочей группы, в которую будут входить представители дольщиков от каждого из проблемных домов и представители Администрации. Мы будем рассматривать и максимально быстро решать социальные проблемы этой категории сургутян, - отметил Вадим Шувалов.

Как отметил врио начальника УВД России по г. Сургуту Владимир Бабушкин, силовые органы в свою очередь организуют проверку по всем фактам, с момента подачи первых заявлений. Все они зарегистрированы и обобщены.

- Приняты акты прокурорского реагирования, внесены представления об устранении нарушений. В настоящее время сотрудники полиции дают уголовно-правовую оценку действиям застройщиков, - отметил он.

По словам прокурора города Леонида Балина, строителям нужно понять: проблему нужно решать им самим, избавляясь от имеющихся активов, находя инвесторов и соинвесторов, и приходя к каким-то соглашениям.

- Мы знаем, что есть варианты развития событий. В противном случае будут приняты серьезные меры вплоть до привлечения к уголовной ответственности, – заявил Леонид Балин.

Отметим, что дорожные карты размещены на официальном портале администрации Сургута. Информация о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных дорожной картой, будет обновляться ежемесячно не позднее 30-го числа.

ИСТОЧНИК KP.RU