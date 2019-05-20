В ХМАО стартует форум учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера

СЕГОДНЯ 15:29 2019-05-20T15:29:18+03:00

В текущем году школы получат учебники по мансийскому языку для 5-9 классов

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В Ханты-Мансийске завтра, 21 мая, впервые состоится форум учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера, в котором примут участие порядка 70 педагогов.

По информации портала правительства ХМАО-Югры, учителя родных языков обсудят механизмы и практики обучения родному языку в современных условиях, приобщения обучающихся к истокам национальной культуры, пути совершенствования графики и орфографии хантыйского языка, подготовку учебно-методических комплектов по хантыйскому языку.

Отметим, что Югре языки народов ханты, манси и ненцев изучают более 1,8 тысяч школьников, проживающих Сургутском, Нижневартовском, Белоярском, Березовском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Кондинском и Октябрьском районах.

В 2018 году в школы, где ведется преподавание родных языков, поступили новые учебные пособия по мансийскому языку для 1-4 классов. В текущем году школы получат учебники по мансийскому языку для 5-9 классов. В настоящее время ведется разработка учебных пособий по хантыйскому языку.

По оценке Института языкознания Российской академии наук в нашей стране насчитывается около 150 языков коренных народов. В целом в мире насчитывается порядка 7 тысяч языков коренных народов, на которых говорит всего четыре процента населения планеты.

ИСТОЧНИК KP.RU