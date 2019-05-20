2019-05-20T15:23:41+03:00
Происшествия

Югорчанин через неделю понял, что перевёл деньги мошенникам

Скидки на товар оказались приманкой
Алена Кульмухаметова
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Югорчанин через неделю понял, что перевёл деньги мошенникам. Фото с сайта pixabay.comЮгорчанин через неделю понял, что перевёл деньги мошенникам. Фото с сайта pixabay.com
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Покупка автомобильных чехлов для югорчанина оказалась обманом, хотя за товар деньги были перечислены.

В дежурную часть полиции Югорска обратился 31-летний местный житель. Мужчина заявил, что ему пришло смс-сообщение от неизвестного номера с текстом: «Скидка на чехлы для автомобилей» и ниже была указана ссылка на сайт. Мужчина заинтересовался предложением и перешел по указанной ссылке на сайт продавца, где был указан номер телефона для связи. Позвонив в магазин, югорчанину ответил менеджер и пояснил, что в настоящее время на автомобильные чехлы действуют скидки и в течение недели они будут в наличии, после чего продавец озвучил цену в размере 5990 рублей, а также предупредил, что потребуется оплатить транспортные услуги в сумме 500 рублей.

Далее потерпевшему был направлен договор купли-продажи. Затем заявителю пришло смс-сообщение в один из мессенджеров с номером банковского счета. Югорчанин совершил оплату и ожидал поступление товара.

Спустя неделю каких-либо смс-сообщений и звонков не поступало. Кроме того, потерпевший обратил внимание, что переписка с данным абонентским номером удалена, вследствие чего он понял, что общался с мошенниками. После этого сразу обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество». Полицейскими принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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