В Югре стартовал II открытый форум «Молодежь – будущее Российского Севера»
Сегодня в Ханты-Мансийске начал свою работу II открытый форум «Молодежь – будущее Российского Севера», который проходит в рамках Всероссийского фестиваля «Финно-угорская весна». Продлится фестиваль всю рабочую неделю, и закончится 24 мая.
По словам заместителя начальника управления спорта и молодежной политики города Ханты-Мансийска Ольги Киприяновой, к организации мероприятия подключились представители Молодежного парламента Югры и региональные молодежные общественные организации. Нынешний форум объединил на своих площадках молодежь из пяти финно-угорских регионов России и 15 муниципалитетов округа.
В программе Фестиваля «Финно-угорская весна – 2019» обширная образовательная программа и множество ярких событий и мероприятий: развлекательно-интеллектуальная игра «ЭтноКвиз», студенческий квартирник «Круговорот дружбы» и финал международного конкурса «Мисс студенчества финно-угрии».
ИСТОЧНИК KP.RU