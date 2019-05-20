СЕГОДНЯ 15:16 2019-05-20T15:16:37+03:00

В Югре стартовал II открытый форум «Молодежь – будущее Российского Севера». Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Он объединил на своих площадках молодежь из пяти финно-угорских регионов России

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Сегодня в Ханты-Мансийске начал свою работу II открытый форум «Молодежь – будущее Российского Севера», который проходит в рамках Всероссийского фестиваля «Финно-угорская весна». Продлится фестиваль всю рабочую неделю, и закончится 24 мая.

По словам заместителя начальника управления спорта и молодежной политики города Ханты-Мансийска Ольги Киприяновой, к организации мероприятия подключились представители Молодежного парламента Югры и региональные молодежные общественные организации. Нынешний форум объединил на своих площадках молодежь из пяти финно-угорских регионов России и 15 муниципалитетов округа.

В программе Фестиваля «Финно-угорская весна – 2019» обширная образовательная программа и множество ярких событий и мероприятий: развлекательно-интеллектуальная игра «ЭтноКвиз», студенческий квартирник «Круговорот дружбы» и финал международного конкурса «Мисс студенчества финно-угрии».

ИСТОЧНИК KP.RU