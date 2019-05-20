СЕГОДНЯ 14:55 2019-05-20T14:55:34+03:00

В Нижневартовске за 30 преступлений осуждена банда подростков. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Угоны автомобилей, кражи, разбойное нападение, уничтожение чужого имущества – всего более 30 преступление совершила банда малолетних преступников, состоящая из восьми человек. Накануне суд вынес подросткам приговор.

По информации следственного комитета Югры, в период с апреля по октябрь 2018 года, компания подростков совершала угоны отечественных автомобилей в городах Нижневартовск, Сургут и Пыть-Яхе, а также кражи – обвиняемые забирали оставленные в салонах деньги, сотовые телефоны, колонки и магнитолы. Стоит отметить, что в основном, подростки совершали угоны тех автомобилей, в замках зажигания которых имелись ключи, забытые владельцами.

На одном из угнанных автомобилей в Сургуте подросткам удалось уехать в Тюмень, где они были задержаны сотрудникам полиции. Один из автомобилей, угнанный в Нижневартовске, обвиняемые сожгли, надеясь таким образом скрыть совершенный угон.

Кроме этого, в мае двое обвиняемых напали на прохожую женщину в городе Нижневартовске, у которой пытались забрать сумку. Малолетним преступникам помешал прохожий. Всего потерпевшими по уголовному делу признаны более 20 человек.

На момент совершения преступлений обвиняемым исполнилось от 14 до 17 лет. Во время следствия четверым подросткам избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста. Однако, трое обвиняемых данную меру пресечения нарушили, в связи с чем по ходатайству следователя СКР суд заключил их под стражу.

Приговором Нижневартовского городского суда обвиняемые признаны виновными. Пятерым из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 5 лет с отбыванием в воспитательной колонии и колонии общего режима, двум подросткам назначено наказание в виде лишения свободы условно, с испытательным сроком 1,5 и 2 года. Подростку, признанному виновным в краже, суд назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU