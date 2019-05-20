2019-05-20T14:47:24+03:00
Общество

На старт экологической акции «Спасти и сохранить» вышли 200 жителей Сургутского района

Было посажено несколько сотен деревьев и кустов сирени
Алена Кульмухаметова
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На старт экологической акции «Спасти и сохранить» вышли 200 жителей Сургутского района. Фото с сайта Природнадзора ЮгрыНа старт экологической акции «Спасти и сохранить» вышли 200 жителей Сургутского района. Фото с сайта Природнадзора Югры
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Торжественное открытие Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в Сургутском районе состоялось 16 мая на территории набережной реки Пим в городе Лянтор.

По информации Природнадзора Югры, на открытии были организован эко-квест «Зеленый Марафон», где каждая команда участница проходила по 13 тематическим станциям. Также на набережной проводились мастер–классы «Улица мастеров». Для подержания бодрости участников на месте была организована полевая кухня.

После торжественной части все участники принялись облагораживать территорию набережной, в результате чего было посажено несколько сотен деревьев и кустов сирени.

В этом году в открытии международной экологической акции «Спасти и сохранить» в Сургутском районе приняли участие более 200 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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