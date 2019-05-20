СЕГОДНЯ 14:29 2019-05-20T14:31:15+03:00

В Когалыме с «синтетикой» задержан мужчина. Фото с сайта pixabay.com

Он купил запрещённое вещество для личного употребления

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Накануне вечером на улице Южной в Когалыме полицейскими задержан 40-летний ранее судимый местный житель. А его кармане оказались наркотики.

- В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли полимерный сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. Химическая экспертиза показала, что указанное вещество является синтетическим наркотиком массой 0,22 грамма. Мужчина пояснил, что приобрел наркотик через сеть Интернет для личного употребления, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств», в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU