2019-05-20T14:19:39+03:00
Общество

Жители Ханты-Мансийска стали меньше париться

Горожане предпочитают сауну
Алена Кульмухаметова
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Жители Ханты-Мансийска стали меньше париться. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскЖители Ханты-Мансийска стали меньше париться. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Ремонт общественной бани после пожара 24 февраля 2018 года в окружной столицы Югры был проведён в 2018 году.

По словам директора Муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное управление» Софьи Трапезниковой, помещение Городской бани №1 принимает горожан в обновлённом виде. В женском отделении бани были полностью заменены деревянные полки и обшивка в «парилке», потолок в моечном отделении и раздевалке. Произведены установка проточной вентиляции и частичный ремонт облицовочной плитки. Сотрудниками банного комплекса удалён налет гари и копоти со стен и пола, отмыты шкафы и скамьи.

Мужское отделение также дождалось обновления. В парилке заменили деревянные конструкции. Обустроили сауны малой вместимости.

София Трапезникова проинформировала, что в 2018 году услугами бань воспользовались почти 75,5 тысяч тысячи человек, что немного меньше чем в 2017 году. Это связано с ремонтом, который проводился в зданиях, в эти периоды услуги не оказывались. Несмотря на это, программа предприятия по количеству посещений выполнена на 97%. Кроме того, в августе прошлого года в бане начала работу новая сауна, которая пользуется большой популярностью у горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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