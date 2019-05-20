2019-05-20T13:58:01+03:00
Общество

Вартовчан приглашают на субботник у Комсомольского озера

Наполненные мусором мешки можно будет обменять на сувениры
Алена Кульмухаметова
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Вартовчан приглашают на субботник у Комсомольского озера. Фото с сайта администрации города НижневартовскВартовчан приглашают на субботник у Комсомольского озера. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Ежегодный Молодежный субботник состоится 24 мая на территории Комсомольского озера пройдет. К участию приглашаются все желающие в возрасте от 14 до 30 лет.

По информации администрации города Нижневартовск, мероприятие состоится с 16 до 18 часов. Шестой год подряд субботник пройдет в форме соревновательной игры. Наполненные мусором мешки можно будет обменять на сувениры и брендированную продукцию, лучшие команды получат подарочные сертификаты от спонсоров мероприятия.

Организаторами субботника стал департамент по социальной политике администрации города и «Молодёжный центр».

Подробная информация в группе в социальной сети «ВКонтакте» и по номеру телефона 41-72-78.

ИСТОЧНИК KP.RU

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