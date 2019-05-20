2019-05-20T13:50:52+03:00
Происшествия

В Мегионе раскрыта кража дорогостоящих колёс

Вор проник в дом через окна
Алена Кульмухаметова
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В Мегионе раскрыта кража дорогостоящих колёс. Фото с сайта pixabay.comВ Мегионе раскрыта кража дорогостоящих колёс. Фото с сайта pixabay.com
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В дежурную часть полиции Мегиона обратился 48-летний житель с заявлением о краже колес стоимостью 40 тысяч рублей из своего загородного дома.

Полицейским мужчина рассказала, что его сын увлекается автомобильным спортом и хранит в нежилом доме на окраине города автозапчасти и колеса. Ранее заявитель уже обнаруживал, что в доме разбито окно, часть колес похищена, но не обращался в полицию, решив своими силами отыскать украденное. Приехав в очередной раз проверить сохранность имущества, мужчина увидел, что окно дома выломано и три дорогостоящих колеса похищены.

Оперативники задержали злоумышленника. Им оказался 40-летний мегионец ранее судимый за аналогичные преступления.

Установлено, что подозреваемый долгое время наблюдал за частным домом. Выяснив, что владельцы там не проживают, а только хранят автомобильные принадлежности и колеса, в один из дней он проник в дом, разбив окно, и похитил часть колес. Спустя несколько дней он снова наведался на место преступления и украл три колеса большого диаметра, для чего выломал всю раму окна. После этого задержанный попытался сбыть украденное в пункт приема металлов.

В отношении 40-летнего жителя Мегиона возбуждено два уголовных дела по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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