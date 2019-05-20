Семья из Сургута выиграла в лотерею два миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:41 2019-05-20T13:41:14+03:00

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Купила наобум лотерейный билет и вспомнила о выигрыше, когда пришло СМС-сообщение жительница Сургута Марина Елагина.

Семья призналась, что любят участвовать в лотереях. И тут они выиграли квартиру стоимостью 2 000 000 рублей.

— Я была на работе, когда мне пришло СМС, что в «Жилищной лотерее» разыгрывают квартиры. Сразу решила купить билет через приложение. Причем выбрала, не обдумывая, самый первый билет, даже в цифры особенно не всматривалась, — рассказывает Марина. - Сразу открыла личный кабинет в приложении, и не могла поверить глазам. Тут же дети подбежали, стали кричать: мама, ты выиграла! Мы давно так громко не радовались, — смеется женщина.

Марина и Константин решили забрать свой выигрыш в денежном эквиваленте. Супруги планируют перевести своих родителей из Казахстана в Сургут, чтобы все родные жили рядом друг с другом.

ИСТОЧНИК KP.RU