«Банкир» оставил жительницу Урая без сбережений

СЕГОДНЯ 13:32 2019-05-20T13:32:51+03:00

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Очередной «банкир» разочаровал югорчанку. Женщина назвала реквизиты своей банковской карты незнакомцу и осталась без денег.

Как сообщает полиция Урая, преступление зарегистрировано 16 мая . В полдень в дежурную часть полиции Урая обратилась 51-летняя местная жительница с заявлением о том, что накануне неизвестный, используя абонентский номер ПАО «Теле-2», представившись работником банка ПАО «Открытие», под предлогом защиты банковской карты, завладел реквизитами банковской карты, с которой в последствии похитил 46644 рубля, принадлежащие заявительнице.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают лиц, причастных к преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU