2019-05-20T13:32:51+03:00
Происшествия

«Банкир» оставил жительницу Урая без сбережений

Женщина доверчиво назвала коды злоумышленнику
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
«Банкир» оставил жительницу Урая без сбережений«Банкир» оставил жительницу Урая без сбереженийФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Очередной «банкир» разочаровал югорчанку. Женщина назвала реквизиты своей банковской карты незнакомцу и осталась без денег.

Как сообщает полиция Урая, преступление зарегистрировано 16 мая . В полдень в дежурную часть полиции Урая обратилась 51-летняя местная жительница с заявлением о том, что накануне неизвестный, используя абонентский номер ПАО «Теле-2», представившись работником банка ПАО «Открытие», под предлогом защиты банковской карты, завладел реквизитами банковской карты, с которой в последствии похитил 46644 рубля, принадлежащие заявительнице.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают лиц, причастных к преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителям Югры предлагают принять участие в конкурсе «Моя родословная»
«Спасибо от Сбербанка» значительно упрощает правила программы лояльности
Директора фирма из Нижневартовска судят за долг по зарплате в 63 тысячи рублей
В ХМАО стартует форум учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера
Югорчанин через неделю понял, что перевёл деньги мошенникам
В Югре стартовал II открытый форум «Молодежь – будущее Российского Севера»
В Нижневартовске за 30 преступлений осуждена банда подростков
На старт экологической акции «Спасти и сохранить» вышли 200 жителей Сургутского района
В Когалыме с «синтетикой» задержан мужчина
Жители Ханты-Мансийска стали меньше париться
Вартовчан приглашают на субботник у Комсомольского озера
В Мегионе раскрыта кража дорогостоящих колёс
Семья из Сургута выиграла в лотерею два миллиона рублей
Более тысячи югорчан получили компенсации на покупку приставок для приёма цифрового ТВ