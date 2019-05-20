«Банкир» оставил жительницу Урая без сбережений
Очередной «банкир» разочаровал югорчанку. Женщина назвала реквизиты своей банковской карты незнакомцу и осталась без денег.
Как сообщает полиция Урая, преступление зарегистрировано 16 мая . В полдень в дежурную часть полиции Урая обратилась 51-летняя местная жительница с заявлением о том, что накануне неизвестный, используя абонентский номер ПАО «Теле-2», представившись работником банка ПАО «Открытие», под предлогом защиты банковской карты, завладел реквизитами банковской карты, с которой в последствии похитил 46644 рубля, принадлежащие заявительнице.
Возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают лиц, причастных к преступлению.
ИСТОЧНИК KP.RU