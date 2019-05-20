СЕГОДНЯ 12:50 2019-05-20T12:50:30+03:00

У жителей Ханты-Мансийска спросят о размере заработной платы. Фото с сайта администрации Ханты-Мансийска

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В Ханты-Мансийске обсудят вопросы трудоустройства и заработной платы на очередных общественных обсуждениях в рамках городского краудсорсингового проекта «Мы вместе!», которые состоятся 23 мая в 18.00 в библиоруме «Буква».

Как сообщили организаторы, участвовать в мероприятии будут представители органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, общественные эксперты, депутаты. Приглашаются все желающие.

Участники встречи обсудят результаты опроса, который в рамках проекта «Мы вместе!» проводится в сети Интернет. Вот на какие вопросы предложено ответить горожанам: «Довольны ли вы своей работой и зарплатой?», «Растут ли ваши доходы?», «Занимаетесь ли вы подработкой?», «Легко ли трудоустроиться в Ханты-Мансийске?».

ИСТОЧНИК KP.RU