Югорская гимнастка стала абсолютной чемпионкой Европы
Юниорская сборная России по художественной гимнастике завоевала четыре золота чемпионата Европы, показав абсолютный результат на турнире. Российские гимнастки стали первыми в групповом многоборье, в командном турнире, в упражнениях с пятью лентами, а также в упражнениях с пятью обручами.
Как сообщает «ЮграМегаСпорт», Александра Семибратова — первая победительница юниорского первенства Европы в групповых упражнениях в истории художественной гимнастики Югры. Александра пока не осознала, что смогла стать четырехкратной чемпионкой Европы по художественной гимнастике.
- Мы не осознаем еще, что победили, - делится впечатлениями девушка Семибратова. - Нам очень понравилось, как нас здесь поддерживали наши болельщики. Мы им благодарны. Очень хорошая организация турнира здесь, очень доброжелательная публика.
ИСТОЧНИК KP.RU