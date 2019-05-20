2019-05-20T12:41:45+03:00
Спорт

Югорская гимнастка стала абсолютной чемпионкой Европы

Российские спортсменки стали первыми в групповом многоборье
Алена Кульмухаметова
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Югорская гимнастка стала абсолютной чемпионкой Европы. Скрин с видеоЮгорская гимнастка стала абсолютной чемпионкой Европы. Скрин с видео
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Юниорская сборная России по художественной гимнастике завоевала четыре золота чемпионата Европы, показав абсолютный результат на турнире. Российские гимнастки стали первыми в групповом многоборье, в командном турнире, в упражнениях с пятью лентами, а также в упражнениях с пятью обручами.

Как сообщает «ЮграМегаСпорт», Александра Семибратова — первая победительница юниорского первенства Европы в групповых упражнениях в истории художественной гимнастики Югры. Александра пока не осознала, что смогла стать четырехкратной чемпионкой Европы по художественной гимнастике.

- Мы не осознаем еще, что победили, - делится впечатлениями девушка Семибратова. - Нам очень понравилось, как нас здесь поддерживали наши болельщики. Мы им благодарны. Очень хорошая организация турнира здесь, очень доброжелательная публика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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