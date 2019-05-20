В аэропорту Ханты-Мансийска на борт не пустили двух дебоширов
Инцидент произошёл 16 мая в аэропорту города Ханты-Мансийска. Потребовался наряд полиции, чтобы разнять двух мужчин, не поделивших посадочное место.
По информации, МВД на транспорте УрФО, в 23 часа 55 минут местного времени в линейный пункт полиции в поступило сообщение о том, что на борт воздушного судна сообщением «Ханты-Мансийск - Минск» требуется наряд полиции в связи с тем, что двое пассажиров нарушают общественный порядок.
Прибывшие полицейские установили двух мужчин, между которыми произошел конфликт из-за посадочного места. Нарушители матерились, мешали работе бортпроводников и другим пассажирам.
Выяснилось, что мужчины являются гражданами одной из стран ближнего зарубежья. Они были доставлены в Линейный пункт полиции в аэропорту города Ханты-Мансийска, где в отношении них полицейские составили административные протоколы. Самолёт улетел без скандалистов. Стоимость билетов им не возместят.
ИСТОЧНИК KP.RU