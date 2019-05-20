СЕГОДНЯ 11:57 2019-05-20T11:57:30+03:00

В минувшую неделю в Югре зарегистрировано 73 пожара. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

Изменить размер текста: A A

С 13 по 19 мая на территории Ханты-Мансийского округа зарегистрировано 73 пожара. Спасено материальных ценностей на сумму более 17 миллионов рублей. Травмы получил один человек, один погиб.

Такие данные сообщает МЧС России по ХМАО-Югре. В большинстве случаев горели стали хозяйственные постройки, дома, автомобили и бани. Основными причинами бытовых пожаров стало неосторожное обращение с огнем, нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования и печей. От огня пострадали 11 автомобилей и 63 строения. 14 пожаров связаны с возгоранием мусора из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе в многоквартирных жилых домах, 17 – с возгоранием сухой травы.

Пожарно-спасательные подразделения 20 раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU