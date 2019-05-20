2019-05-20T11:57:30+03:00
Общество

В минувшую неделю в Югре зарегистрировано 73 пожара

Большинство возгораний в домах
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В минувшую неделю в Югре зарегистрировано 73 пожара. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреВ минувшую неделю в Югре зарегистрировано 73 пожара. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

С 13 по 19 мая на территории Ханты-Мансийского округа зарегистрировано 73 пожара. Спасено материальных ценностей на сумму более 17 миллионов рублей. Травмы получил один человек, один погиб.

Такие данные сообщает МЧС России по ХМАО-Югре. В большинстве случаев горели стали хозяйственные постройки, дома, автомобили и бани. Основными причинами бытовых пожаров стало неосторожное обращение с огнем, нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования и печей. От огня пострадали 11 автомобилей и 63 строения. 14 пожаров связаны с возгоранием мусора из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе в многоквартирных жилых домах, 17 – с возгоранием сухой травы.

Пожарно-спасательные подразделения 20 раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителям Югры предлагают принять участие в конкурсе «Моя родословная»
«Спасибо от Сбербанка» значительно упрощает правила программы лояльности
Директора фирма из Нижневартовска судят за долг по зарплате в 63 тысячи рублей
В ХМАО стартует форум учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера
Югорчанин через неделю понял, что перевёл деньги мошенникам
В Югре стартовал II открытый форум «Молодежь – будущее Российского Севера»
В Нижневартовске за 30 преступлений осуждена банда подростков
На старт экологической акции «Спасти и сохранить» вышли 200 жителей Сургутского района
В Когалыме с «синтетикой» задержан мужчина
Жители Ханты-Мансийска стали меньше париться
Вартовчан приглашают на субботник у Комсомольского озера
В Мегионе раскрыта кража дорогостоящих колёс
Семья из Сургута выиграла в лотерею два миллиона рублей
«Банкир» оставил жительницу Урая без сбережений
Более тысячи югорчан получили компенсации на покупку приставок для приёма цифрового ТВ