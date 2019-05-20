В Сургуте впервые оказавшимся в колонии заключенным «выбили» отдельные камеры
Отдельные «палаты» получат впервые «согрешившие» подопечные колонии-поселения под Сургутом. Опытные уголовники могут помешать их исправлению – так посчитала прокуратура.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, на участке колонии-поселения при учреждении впервые осужденные содержатся вместе с лицами, ранее отбывавшими наказание.
По мнению ведомства, это препятствует исправлению впервые осужденных граждан.
Прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о возложении на учреждение обязанности обеспечить раздельное содержание лиц указанных категорий.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение судебного акта контролируется в установленном порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU