2019-05-20T11:40:30+03:00
Общество

В Сургуте впервые оказавшимся в колонии заключенным «выбили» отдельные камеры

Проверку затеяла прокуратура
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте впервые оказавшимся в колонии заключенным «выбили» отдельные камеры. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Сургуте впервые оказавшимся в колонии заключенным «выбили» отдельные камеры. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Отдельные «палаты» получат впервые «согрешившие» подопечные колонии-поселения под Сургутом. Опытные уголовники могут помешать их исправлению – так посчитала прокуратура.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, на участке колонии-поселения при учреждении впервые осужденные содержатся вместе с лицами, ранее отбывавшими наказание.

По мнению ведомства, это препятствует исправлению впервые осужденных граждан.

Прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о возложении на учреждение обязанности обеспечить раздельное содержание лиц указанных категорий.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение судебного акта контролируется в установленном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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