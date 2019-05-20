Волонтёры и врачи Югры выезжают с акцией «Добро в село»

СЕГОДНЯ 11:28 2019-05-20T11:28:56+03:00

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Навести порядок в помещениях фельдшерско-акушерских пунктах и прилагающих территориях намерены врачи и волонтёры Югры в рамках всероссийской акции «Добро в село».

По информации правительства ХМАО-Югры, до октября 2019 года врачи и волонтеры выедут в ФАПы, где будет организована помощь медицинскому персоналу в уходе за пациентами и ведении медицинской документации, а также мероприятия по повышению информированности населения по вопросам прохождения диспансеризации, мастер-классы по основам оказания первой помощи.

Напомним, в 2018 году в автономном округе акция прошла в 15 ФАПах. В этом году волонтеров ждут в селах Большетархово, Охтеурье, деревне Вата Нижневартовского района, а так же в Кондинском, Белоярском и Сургутском районах. Намечены работы по уборке помещений и прилегающей территории ФАПов, подготовка хозяйственного оборудования к зиме и многое другое.

Необходимо отметить помощь добровольцев из числа местных жителей – школьников и пенсионеров, помогающих в улучшении состояния фельдшерско-акушерских пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU