Трое жителей Ханты-Мансийске пополнили кошельки мошенников

СЕГОДНЯ 11:13 2019-05-20T11:13:45+03:00

Найти преступников пока не удалось

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Югорчане продолжают переводить деньги мошенникам. Так, 45-летний житель окружной столицы, поверив представителям службы безопасности банка, сообщил конфиденциальные данные и потерял более 24 000 рублей.

Выманивают деньги и интернет-мошенники. При покупке запасных частей к автомобилю, объявление о продаже которых было размещено на интернет-сайте бесплатных объявлений 33-летний югорчанин лишился 12 000 рублей.

Незнакомец, представившись представителем финансовой Международной компании «Эсма», под предлогом регулирования финансовых вопросов, используя абонентский номер +73812699503, ввел в заблуждение 50-летнюю жительницу Ханты-Мансийска. Она сообщила злоумышленнику данные банковской карты, в результате чего лишилась более 93 000 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Фигурантам может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Полицейские проводят проверку, устанавливают лиц, причастных к совершению данных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU