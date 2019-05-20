2019-05-20T11:13:45+03:00
Происшествия

Трое жителей Ханты-Мансийске пополнили кошельки мошенников

Найти преступников пока не удалось
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Трое жителей Ханты-Мансийске пополнили кошельки мошенниковТрое жителей Ханты-Мансийске пополнили кошельки мошенниковФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Югорчане продолжают переводить деньги мошенникам. Так, 45-летний житель окружной столицы, поверив представителям службы безопасности банка, сообщил конфиденциальные данные и потерял более 24 000 рублей.

Выманивают деньги и интернет-мошенники. При покупке запасных частей к автомобилю, объявление о продаже которых было размещено на интернет-сайте бесплатных объявлений 33-летний югорчанин лишился 12 000 рублей.

Незнакомец, представившись представителем финансовой Международной компании «Эсма», под предлогом регулирования финансовых вопросов, используя абонентский номер +73812699503, ввел в заблуждение 50-летнюю жительницу Ханты-Мансийска. Она сообщила злоумышленнику данные банковской карты, в результате чего лишилась более 93 000 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Фигурантам может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Полицейские проводят проверку, устанавливают лиц, причастных к совершению данных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителям Югры предлагают принять участие в конкурсе «Моя родословная»
«Спасибо от Сбербанка» значительно упрощает правила программы лояльности
Директора фирма из Нижневартовска судят за долг по зарплате в 63 тысячи рублей
В ХМАО стартует форум учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера
Югорчанин через неделю понял, что перевёл деньги мошенникам
В Югре стартовал II открытый форум «Молодежь – будущее Российского Севера»
В Нижневартовске за 30 преступлений осуждена банда подростков
На старт экологической акции «Спасти и сохранить» вышли 200 жителей Сургутского района
В Когалыме с «синтетикой» задержан мужчина
Жители Ханты-Мансийска стали меньше париться
Вартовчан приглашают на субботник у Комсомольского озера
В Мегионе раскрыта кража дорогостоящих колёс
Семья из Сургута выиграла в лотерею два миллиона рублей
«Банкир» оставил жительницу Урая без сбережений
Более тысячи югорчан получили компенсации на покупку приставок для приёма цифрового ТВ