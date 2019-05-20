СЕГОДНЯ 10:53 2019-05-20T10:53:47+03:00

В Сургутском районе найдено тело третьего рыбака. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Следователи Сургутского межрайонного следственного отдела продолжают проверку по факту гибели рыбаков в Сургутском районе. Как сообщалось ранее, днем 18 мая в полицию поступило сообщение о том, что на протоке реки в районе деревни Сайгатина Сургутского района перевернулась лодка с тремя рыбаками. Тела двух мужчин были обнаружены в тот же день.

По информации следственного комитета Югры, 19 мая поисковики во взаимодействии с добровольцами, обнаружено тело третьего погибшего.

Личности всех мужчин установлены - это жители города Сургута 1966 и 1976 годов рождения. При визуальном осмотре тел погибших признаков насильственной смерти не выявлено. Причина смерти мужчин будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Отметим, что рыбаки находились в лодке без спасательных жилетов.

ИСТОЧНИК KP.RU