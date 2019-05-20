Пенсионер из Ханты-Мансийска перевёл 870 тысяч рублей мошенникам

СЕГОДНЯ 10:45 2019-05-20T10:45:58+03:00

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Жадность и доверчивость подвели пенсионера из Ханты-Мансийска. Мужчина поверил телефонным мошенникам и лишился всех сбережений.

Накануне в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска с заявлением о мошенничестве обратился 70-летний мужчина.

Оперативники выяснили, что мужчина ранее приобретал биологически активные добавки в интернет-магазине. Спустя время ему позвонил неизвестный и представился сотрудником прокуратуры. Лже-прокурор утверждал, что фирма, продававшая БАДы, ликвидирована, в отношении ее руководителя возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Всем пострадавшим от действия мошенников, якобы, полагается компенсация. На протяжении двух месяцев мужчина перечислял через платежную систему «Колибри» деньги в качестве оплаты за открытие и обслуживание банковского счета, а также «подоходный налог». В результате мошеннических действий пенсионер лишился более 870 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU