2019-05-20T10:45:58+03:00
Происшествия

Пенсионер из Ханты-Мансийска перевёл 870 тысяч рублей мошенникам

Мужчина «мечтал» сорвать куш за некачественные БАДы
Алена Кульмухаметова
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Пенсионер из Ханты-Мансийска перевёл 870 тысяч рублей мошенникамПенсионер из Ханты-Мансийска перевёл 870 тысяч рублей мошенникамФото: Татьяна Коркина
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Жадность и доверчивость подвели пенсионера из Ханты-Мансийска. Мужчина поверил телефонным мошенникам и лишился всех сбережений.

Накануне в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска с заявлением о мошенничестве обратился 70-летний мужчина.

Оперативники выяснили, что мужчина ранее приобретал биологически активные добавки в интернет-магазине. Спустя время ему позвонил неизвестный и представился сотрудником прокуратуры. Лже-прокурор утверждал, что фирма, продававшая БАДы, ликвидирована, в отношении ее руководителя возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Всем пострадавшим от действия мошенников, якобы, полагается компенсация. На протяжении двух месяцев мужчина перечислял через платежную систему «Колибри» деньги в качестве оплаты за открытие и обслуживание банковского счета, а также «подоходный налог». В результате мошеннических действий пенсионер лишился более 870 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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