В Берёзовском районе отремонтируют посадочную полосу

СЕГОДНЯ 09:58 2019-05-20T09:58:04+03:00

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На заседании правительства автономного округа накануне принято решение о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Березовскому району на ремонт посадочной полосы в посёлке городского типа Берёзово.

- Сделаю акцент на этом решении правительства автономного округа с тем, чтобы зафиксировать в протоколе заседания поручение о передаче имущественного комплекса аэропорта и аэродрома из муниципальной собственности в окружную, - сказала губернатор Югры Наталья Комарова.

Отметим, что данное решение было принято в том числе в связи поступившим на «прямую линию» с губернатором обращением жителей Берёзовского района. Таким образом на проведение текущего ремонта взлетно-посадочной полосы будет выделено 28,6 млн рублей.

Нужно добавить, что это принципиальное решение с учетом того, что районный центр не имеет круглогодичного транспортного обеспечения. С посадочной площадки Березово выполняются рейсы в Ханты-Мансийск, Игрим, Белоярский, Тюмень.

ИСТОЧНИК KP.RU