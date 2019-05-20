В ХМАО автостопщика ограбили двое парней

СЕГОДНЯ 09:54 2019-05-20T09:54:00+03:00

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Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района обратился 20-летний житель Лангепаса с сообщением, что стал жертвой грабителей.

Оперативники выяснили, что в районе аэропорта потерпевший пытался автостопом добраться до Лангепаса. Свою помощь ему предложили молодые люди. Злоумышленники привезли пострадавшего в поселок Федоровский. Угрожая, попутчики похитили у заявителя пять тысяч рублей, затем принудили купить им алкоголь и закуску на сумму более 400 рублей, после чего оставили его на Нижневартовском кольце. Молодой человек сразу же обратился в полицию.

Полицейскими были установлены и задержаны подозреваемые 1997 и 1993 годов рождения, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение краж.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленники задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU