2019-05-20T09:24:26+03:00
Общество

Уровень воды в Оби в районе Нижневартовска поднялся на два сантиметра

Вода в реке медленно прибывает из-за холодной погоды
Алена Кульмухаметова
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Уровень воды в Оби в районе Нижневартовска поднялся на два сантиметра. Фото с сайта администрации города НижневартовскУровень воды в Оби в районе Нижневартовска поднялся на два сантиметра. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска по состоянию на 20 мая составляет 733 сантиметра. За сутки уровень воды повысился на два сантиметра.

По мнению гидрологов, уровень воды растёт медленно из-за похолодания в округе. Так, в соседнем Ямало-Ненецком автономном округе замедлилось движение ледохода.

Напомним, что прогнозируемый подъём воды в реке Обь составит 850 сантиметров. Что находится в рамках многолетних средних значений.

Сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоминают гражданам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоемов.

В случае ЧС, в том числе возможных подтоплениях земельных участков, следует звонить по телефону ЕДДС 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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