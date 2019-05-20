СЕГОДНЯ 09:14 2019-05-20T09:14:58+03:00

Утонувшие в Сургутском районе рыбаки были без спасательных жилетов. Фото с сайта ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

Одного из мужчин до сих пор ищут

Изменить размер текста: A A

Трагедия произошла 18 мая, в субботу, на реке Обь в протоке Остяцкая курья в районе деревни Сайгатина Сургутского района. Там затонула лодка с тремя рыбаками на борту. Об этом сообщает ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре.

По информации ведомства, все рыбаки были без спасательных жилетов. Холодная вода и тяжелая одежда в критической ситуации не дали шансов на спасение людей, оказавшихся за бортом.

Как сообщили в следственном комитете Югры, тела двух мужчин обнаружены. Их личности установлены. Поиски третьего рыбака продолжаются. По факту произошедшего следователями Сургутского межрайонного следственного отдела проводится процессуальная проверка.

При визуальном осмотре тел погибших признаков насильственной смерти не выявлено. Причина смерти мужчин будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU