СЕГОДНЯ 08:41 2019-05-20T08:41:41+03:00

Югорчанина переселили из зоны затопления после вмешательства прокуратуры. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Долгое время его дом разрушали волны реки

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Прокуратура Берёзовского района по обращению пенсионера провела проверку исполнения администрацией района обязательств по переселению из непригодного жилья.

По информации ведомства, что мужчина проживал в собственном доме, расположенном в зоне береговой линии. Его жильё регулярно разрушали волны реки.

Для переселения пенсионера в безопасное место, между ним и администрацией Березовского района в рамках муниципальной программы заключен договор купли-продажи дома и земельного участка.

Несмотря на то, что заявителем принадлежащая ему недвижимость передана в муниципальную собственность, обязательство по выплате выкупной стоимости органом местного самоуправления не исполнено.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию обязанности выплатить пенсионеру более 2,2 миллионов рублей.

Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил в полном объеме. Решение суда в настоящее время исполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU