Югорчанина переселили из зоны затопления после вмешательства прокуратуры
Прокуратура Берёзовского района по обращению пенсионера провела проверку исполнения администрацией района обязательств по переселению из непригодного жилья.
По информации ведомства, что мужчина проживал в собственном доме, расположенном в зоне береговой линии. Его жильё регулярно разрушали волны реки.
Для переселения пенсионера в безопасное место, между ним и администрацией Березовского района в рамках муниципальной программы заключен договор купли-продажи дома и земельного участка.
Несмотря на то, что заявителем принадлежащая ему недвижимость передана в муниципальную собственность, обязательство по выплате выкупной стоимости органом местного самоуправления не исполнено.
Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию обязанности выплатить пенсионеру более 2,2 миллионов рублей.
Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил в полном объеме. Решение суда в настоящее время исполнено.
ИСТОЧНИК KP.RU