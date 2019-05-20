СЕГОДНЯ 08:29 2019-05-20T08:34:25+03:00

Спасатели Югры прокомментировали смерть мужчины на мосту в Ханты-Мансийске. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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Накануне 19 мая в 4 часа 20 минут на телефон 112 поступил звонок от службы охраны автомобильного моста «Красный дракон» через реку Иртыш о том, что молодой мужчина предположительно в состоянии алкогольного опьянения залез на самую высокую арку моста и пытается спрыгнуть вниз.

Об этом сообщает МЧС России по ХМАО-Югре. На место были направлены экстренные службы города – полиции, МЧС, служба спасения. Немедленно прибыл психолог МЧС.

К моменту прибытия специалиста, с молодым человеком уже пытался вступить в контакт сотрудник полиции.

Со слов психолога, по внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

- В беседу со специалистами он вступил, но при этом постоянно высказывал оскорбления, и на просьбы спуститься с моста отвечал отказом.

Погибший угрожал спасателям, что спрыгнет вниз и перемещался по балкам моста.

Известно, что за несколько часов до трагедии парень вел трансляции сначала из автомобиля такси, где демонстрировал подписчикам бутылку виски, а затем уже с моста. Заплетающимся языком он твердил: "Вы меня не остановите", "Мне на всех наплевать", "Вот моя мечта", "Все говорят с Забиром не ходи, не дружи, да мне пофиг!"

Пожарные задействовали автоколенчатый подъемник. Как только пожарные приступили к развертыванию техники, молодой человек переместился в другую часть моста.

- Для разворачивания такой техники требуется время, - комментирует начальник 75-й пожарно-спасательной части г. Ханты-Мансийска Игорь Симбура. – На это в среднем уходит 3-4 минуты. Так быстро свернуть и развернуть технику, как перемещался парень на мосту, сложно».

Когда подъемник развернули, и психолог и полицейский поднялись в люльке на максимально возможную высоту для того, чтобы продолжить беседу, парень переместился в самую высокую точку моста.

- Технические возможности автолестницы не позволяют развернуть ее до пиковой точки моста, - рассказывает Игорь Игоревич,- длина ее составляет 34 метра, а балки, где находился пострадавший, расположены гораздо выше.

Длительные переговоры с сотрудниками и психологом результата не давали. И в очередной раз, повиснув на балке моста, парень не смог забраться обратно и сорвался и разбился насмерть.

Отвечая на наш вопрос, был ли шанс спасти парня, специалисты отвечают: шанс был только в том случае, если бы он принял решение спуститься с моста.

- Парень постоянно перемещался по балкам, поворачивать за ним автоколенчатый подъемник с такой скоростью трудно, - комментирует ситуацию Игорь Симбура. – Да, в Ханты-Мансийске у спасательных служб есть на вооружении так называемый «куб жизни», но он рассчитан на спасение людей с высоты максимум 15 метров.

Добавим, что погибший приехал из Омска. Причину его поступка выясняют следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU