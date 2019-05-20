2019-05-20T07:55:06+03:00
Происшествия

В Нягани раскрыта кража из гаража на 200 тысяч рублей

Мужчину удалось задержать по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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В Нягани раскрыта кража из гаража на 200 тысяч рублейВ Нягани раскрыта кража из гаража на 200 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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Житель Нягани увидел свой гараж вскрытым, а внутри не оказалось инструментов на крупную сумму денег. Мужчина обратился в полицию.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими установлено, что 31-летний мужчина, взломав замок, проник в гараж заявителя и похитил из автомобиля два перфоратора, два аппарата для алмазного бурения и магнитолу. Стоимость ущерба составила 226 000 рублей. Известно, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности. Правоохранителями возбуждено уголовное дело.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 18 ранее зарегистрированных преступления, из них: 12 краж, одно мошенничества, два факта фальшивомонетничества и два случая причинения вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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