СЕГОДНЯ 07:55 2019-05-20T07:55:06+03:00

В Нягани раскрыта кража из гаража на 200 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

Житель Нягани увидел свой гараж вскрытым, а внутри не оказалось инструментов на крупную сумму денег. Мужчина обратился в полицию.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими установлено, что 31-летний мужчина, взломав замок, проник в гараж заявителя и похитил из автомобиля два перфоратора, два аппарата для алмазного бурения и магнитолу. Стоимость ущерба составила 226 000 рублей. Известно, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности. Правоохранителями возбуждено уголовное дело.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 18 ранее зарегистрированных преступления, из них: 12 краж, одно мошенничества, два факта фальшивомонетничества и два случая причинения вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU