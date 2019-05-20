Ханты-Мансийск готовится ко Дню города

СЕГОДНЯ 07:49 2019-05-20T07:49:31+03:00

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Окружная столица Югры готовится отметить День России и 437-летие со Дня основания.

По информации оргкомитета, 12 июня более чем на десяти площадках города будут организованы самые разные мероприятия. Сейчас готовятся развлекательные программы для детей и молодежи, представителей старшего поколения, семейные активности. Горожане смогут посетить мастер-классы, фестивали, выставки, выступления творческих коллективов и многое другое.

Уже полюбившиеся горожанам фестиваль «Легенды Самаровграда», площадка Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче также пройдут в этот день.

Центральная часть Ханты-Мансийска станет единой интерактивной зоной, доступ автомобильного транспорта в этой части будет ограничен.

Площадки начнут работать с 11 утра. Локации развернутся, в Парке имени Бориса Лосева, на улице Мира в районе КТЦ «Югра-Классик», на территории около КДЦ «Октябрь», на автомобильной стоянке около Администрации города и конечно на центральной площади окружного центра.

Впервые в этом году хантымансийцы увидят мото-фристайл шоу «Рокот столицы».

Завершится день праздничным концертом на центральной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU