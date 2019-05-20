Погода в Югре 20 мая: дождь, гроза и мокрый снег
В понедельник 20 мая в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные, по южным и восточным районам сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура ночью +2,+7 ºС, при прояснениях +1,-4 ºС, днем +9,+14 ºС, по северным районам +3,+8 ºС.
В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +9,+11 градусов.
В Сургуте переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, северный, северо-западный 3-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +8, +12 градусов.
В Нижневартовске облачная погода и дождь. Ветер северо-восточный, северный, северо-западный 4-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +6,+7 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU