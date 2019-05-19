В Ханты-Мансийске насмерть разбился мужчина, упав с автомобильного моста

СЕГОДНЯ 11:59 2019-05-19T11:59:41+03:00

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Ханты-Мансийский межрайонный следственный отдел проводит процессуальную проверку по факту падения с моста 26-летнего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по ХМАО-Югре, сообщение о том, что молодой человек упал с конструкции автомобильного моста в Ханты-Мансийске поступило утром 19 мая. В настоящее время опрашиваются очевидцы произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU