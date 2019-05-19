2019-05-19T11:16:29+03:00
Происшествия

В Сургутском районе перевернулась лодка с тремя рыбаками

Проводится процессуальная проверка
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Сургутском районе перевернулась лодка с тремя рыбакамиВ Сургутском районе перевернулась лодка с тремя рыбакамиФото: Татьяна Коркина
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В Сургутском районе проводится процессуальная проверка по факту гибели трёх рыбаков, лодка которых перевернулась на протоке реки в районе деревни Сайгатина.

Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по ХМАО-Югре, сообщение о ЧП поступило в правоохранительные органы 18 мая. Тела двух мужчин обнаружены, поиски третьего рыбака продолжается.

Следователи сообщили, что при визуальном осмотре тел погибших признаков насильственной смерти не выявлено. Причину смерти мужчин установят по результатам судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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