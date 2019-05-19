Погода в Югре 19 мая: ожидается дождь и мокрый снег

СЕГОДНЯ 02:21 2019-05-19T02:21:31+03:00

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В Югре сегодня, 19 мая, ожидается облачность с прояснениями. В большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северных направлений 6-11 м/с. Температура ночью +1…+6 ºС, при прояснениях до 0…-5 ºС, днем +7…+12 ºС, по северо-западным районам +1…+6 ºС.

Ханты-Мансийске облачность с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер северных направлений 6-11 м/с. Температура ночью +2…+4 ºС, днем +8…+10 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU