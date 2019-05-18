Жителям Ханты-Мансийска не рекомендуют ходить в лес из-за любопыного медвежонка

СЕГОДНЯ 12:37 2019-05-18T12:37:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В единую диспетчерскую службу Ханты-Мансийска на днях поступило сообщение о том, что неподалёку от «Ледового дворца спорта» был замечен медвежонок. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, район нахождения дикого зверя оперативно обследовали полицейские и сотрудники спасательной службы.

После этого случая в городской администрации состоялось внеочередное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. По его результатам было принято решение сформировать специальные патрульно-поисковые группы. В настоящее время следов медведя не обнаружено, поисковые мероприятия продолжаются.

Чтобы избежать опасных ситуаций, горожанам рекомендовано воздержаться от посещения леса в районе Гостиничного комплекса «На семи холмах». Если вы обнаружите медведя, незамедлительно сообщайте в Единую диспетчерскую службу города по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU