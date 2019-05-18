В Сургуте пройдёт общегородской субботник

СЕГОДНЯ 10:37 2019-05-18T10:37:10+03:00

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В Сургуте в 17-й раз проходит международная экологическая акция «Спасти и сохранить», которая продлится до 7 июня. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в городе планируется провести около 50-ти тематических конкурсов, экскурсий, конференций, выставок и акций по уборке территорий и высадке деревьев.

Так, 19 мая в 10 часов состоится общегородской субботник, во время которого планируется очистить от мусора и листвы 19 территорий в центре города. В массовой уборке улиц Ленина, Пушкина и Островского примут более 1,5 тысячи человек.

Администрация Сургута приглашает присоединиться к акции. Для этого нужно подать заявку на участие по электронной почте: priroda@admsurgut.ru, valieva_ev@admsurgut.ru, или по тел.: 52-45-54; 52-45-51; 52-45-66. Как отметили в управлении по природопользованию и экологии администрации Сургута, в случае неблагоприятных погодных условий общегородской субботник будет перенесен.

ИСТОЧНИК KP.RU