Наталье Комаровой представили нового главу ГУ МЧС по ХМАО-Югре
Начальник ГУ МЧС РФ по ХМАО-Югре Пётр Кугуй встретился вчера, 17 мая, с губернатором округа Натальей Комаровой. Коллегу главе региона представил замминистра РФ по чрезвычайным ситуациям Николай Гречушкин, который отметил, что Пётр Кугуй станет достойной сменой Александру Тиртоке.
Как отметила Наталья Комарова, в течение долгих лет сотрудничество между правительством округа и МЧС дали возможность сформировать проекты по предупреждению и ликвидации различных чрезвычайных ситуаций.
- Есть задачи, которые еще нужно решать, очень важно создать условия для сохранения жизни людей, их безопасности, - подчеркнула губернатор.
В свою очередь Николай Гречушкин выразил главе региона слова благодарности от министра МЧС Евгения Зиничева за организацию тесного сотрудничества региона и ведомства по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
ИСТОЧНИК KP.RU