Наталье Комаровой представили нового главу ГУ МЧС по ХМАО-Югре

СЕГОДНЯ 08:43 2019-05-18T08:43:37+03:00

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Начальник ГУ МЧС РФ по ХМАО-Югре Пётр Кугуй встретился вчера, 17 мая, с губернатором округа Натальей Комаровой. Коллегу главе региона представил замминистра РФ по чрезвычайным ситуациям Николай Гречушкин, который отметил, что Пётр Кугуй станет достойной сменой Александру Тиртоке.

Как отметила Наталья Комарова, в течение долгих лет сотрудничество между правительством округа и МЧС дали возможность сформировать проекты по предупреждению и ликвидации различных чрезвычайных ситуаций.

- Есть задачи, которые еще нужно решать, очень важно создать условия для сохранения жизни людей, их безопасности, - подчеркнула губернатор.

В свою очередь Николай Гречушкин выразил главе региона слова благодарности от министра МЧС Евгения Зиничева за организацию тесного сотрудничества региона и ведомства по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU