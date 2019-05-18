2019-05-18T06:34:16+03:00
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В Берёзово отремонтируют взлётно-посадочную полосу

На эти цели будет выделено 28,6 млн рублей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Берёзово отремонтируют взлётно-посадочную полосуВ Берёзово отремонтируют взлётно-посадочную полосуФото: Татьяна Коркина
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В югорском аэропорту Берёзово отремонтируют посадочную полосу. Как сообщили в пресс-службе окружного правительство, решение о выделении бюджетных средств в размере 28,6 млн рублей из резервного фонда было принято на заседании правительства Югры.

- Сделаю акцент на этом решении правительства автономного округа с тем, чтобы зафиксировать в протоколе заседания поручение о передаче имущественного комплекса аэропорта и аэродрома из муниципальной собственности в окружную, - отметила губернатор округа Наталья Комарова.

Решение было принято в том числе и после поступивших обращений жителей Берёзовского раона на «прямую линию» с губернатором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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