В Берёзово отремонтируют взлётно-посадочную полосу
В югорском аэропорту Берёзово отремонтируют посадочную полосу. Как сообщили в пресс-службе окружного правительство, решение о выделении бюджетных средств в размере 28,6 млн рублей из резервного фонда было принято на заседании правительства Югры.
- Сделаю акцент на этом решении правительства автономного округа с тем, чтобы зафиксировать в протоколе заседания поручение о передаче имущественного комплекса аэропорта и аэродрома из муниципальной собственности в окружную, - отметила губернатор округа Наталья Комарова.
Решение было принято в том числе и после поступивших обращений жителей Берёзовского раона на «прямую линию» с губернатором.
ИСТОЧНИК KP.RU