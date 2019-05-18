Погода в Югре 18 мая: холодно, дождь и мокрый снег
Будет сыро и мокро
Погода в Югре 18 мая: холодно, дождь и мокрый снегФото: Татьяна Коркина
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В Югре сегодня, 18 мая, ожидается облачность с прояснениями. В большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. По отдельным южным районам возможна гроза. Ветер западных направлений 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 ºС, при прояснениях до 0…-5 ºС, днем +7…+12 ºС, по северо-западным районам +1…+6 ºС.
В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью +5…+7 ºС, днем +9…+11 ºС.
ИСТОЧНИК KP.RU