Погода в Югре 18 мая: холодно, дождь и мокрый снег

СЕГОДНЯ 04:45 2019-05-18T04:45:28+03:00

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В Югре сегодня, 18 мая, ожидается облачность с прояснениями. В большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. По отдельным южным районам возможна гроза. Ветер западных направлений 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 ºС, при прояснениях до 0…-5 ºС, днем +7…+12 ºС, по северо-западным районам +1…+6 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью +5…+7 ºС, днем +9…+11 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU