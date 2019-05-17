Когалымчане выходят на субботник

СЕГОДНЯ 15:30 2019-05-17T15:30:01+03:00

Принять участие в уборке могут все желающие

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После долгой зимы жители Когалыма продолжают наводить порядок в городе. Сегодня на уборку улиц, парков и скверов вышли десятки горожан – сотрудники городской больницы, АРТ-праздника, ЮТЭК, администрации города и других учреждений.

Как сообщили в администрации города, все они работают на прилегающей к объектам территории и на закрепленных участках. Сотрудники администрации, например, заняты на уборке газонов по улице Дружбы Народов, Сквера влюбленных, Центральной площади и улицы Молодежной.

Добавим, принять участие в субботниках могут все желающие в любое время, независимо от их объявления. Навести порядок во дворе, парке, дачном или гаражном кооперативе, прилегающем лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU