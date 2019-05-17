Югра присоединилась ко всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»

СЕГОДНЯ 15:17 2019-05-17T15:17:49+03:00

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Каждое третье воскресенье мая во всем мире отмечают всемирный день памяти умерших от СПИДа. За более чем тридцатилетнюю историю пандемии ВИЧ/СПИДа на планете умерло более 40 млн инфицированных людей.

Югра присоединяется к шестой всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД». Для старшеклассников и студентов организованы интерактивные лекции, обучающие игры, квесты, киновидеолектории и выставки. В городах пройдет флешмоб «Красная лента» с участием молодежи, представителей общественности. Активно продолжается работа в трудовых коллективах. Сотрудники организаций смогут получить необходимую информацию и возможность узнать свой ВИЧ-статус на рабочем месте бесплатно, анонимно, конфиденциально».

Для взрослого населения развернута работа информационно-диагностических площадок экспресс-тестирования на ВИЧ. Тестирование проводится бесплатно, быстрыми тестами по слюне.

Узнать свой ВИЧ-статус можно: в Ханты-Мансийске - 17 мая с 9.00 до 13.00 в окружной клинической больнице, (1 этаж, холл), в Нижневартовске - 17 мая с 13.00 до 15.00 в МФЦ, в Пыть-Яхе 17 мая с 9.00 до 11.30 во взрослой поликлинике, 2 мкр-н, 19 мая с 13.00 до 16.00 на площади Мира, в п. Пойковский - 17 мая с 13.00 до 15.00 на площади перед Центральным рынком, в Нефтеюганске - 18 мая с 13.00 до 15.00 на Центральной городской площади.

ИСТОЧНИК KP.RU