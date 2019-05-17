2019-05-17T15:12:08+03:00
Общество

В Нефтеюганске состоится мастер-класс чемпионов мира по акробатическому рок-н-роллу

Мастер-класс чемпионов мира и одного из ведущих наставников страны пройдет 20 мая в тренировочном зале клуба «Грация»
Алена Кульмухаметова
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В Нефтеюганске состоится мастер-класс чемпионов мира по акробатическому рок-н-роллу. Фото с сайта администрации города НефтеюганскВ Нефтеюганске состоится мастер-класс чемпионов мира по акробатическому рок-н-роллу. Фото с сайта администрации города Нефтеюганск
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В выходные дни Нефтеюганск посетит представительная делегация из Москвы - по приглашению регионального отделения «Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в ХМАО-Югре.

Приедут чемпионы мира по акробатическому рок-н-роллу Анна Орехова и Александр Машков, а также куратор регионального развития Всероссийской федерации Андрей Хороших.

По информации администрации города Нефтеюганск, 19 мая в Центре физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» титулованные спортсмены выступят с показательными выступлениями. Мастер-класс чемпионов мира и одного из ведущих наставников страны пройдет 20 мая в тренировочном зале клуба «Грация», расположенном в ЦФКиС «Жемчужина Югры». Приглашаются все желающие.

Добавим, что Нефтеюганский клуб «Грация» является первым учреждением в ХМАО-Югре, где стали развивать данный вид спорта. В январе этого года, при участии куратора регионального развития Всероссийской федерации Андрея Хороших, было открыто отделение акробатического рок-н-ролла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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